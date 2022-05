Giudice Sportivo Serie B: squalifica e multa per Foggia del Benevento (Di giovedì 19 maggio 2022) COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 19 maggio 2022 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell&... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 19 maggio 2022 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell&...

Advertising

sportli26181512 : Giudice Sportivo Serie B: squalifica e multa per Foggia del Benevento: COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 19 maggio 20… - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'andata delle semifinali playoff #SerieB - Rugbymeet : Rovigo potrebbe aver perso un giocatore chiave in vista della finale. Chillon squalificato dal Giudice Sportivo, si… - Tutto_Nocerina : GIUDICE SPORTIVO: 37a giornata Serie D, girone H, 2021-2022 - Sport_Legnano : Giudice Sportivo Basket, ammenda per i Knights - Aperta la prevendita online per gara 3 a Bergamo -