Giro d’Italia meets.. Lupo (ICW) (Di giovedì 19 maggio 2022) Quando intavolerai una discussione sul wrestling italiano, ti chiederanno quali sono i wrestler da seguire. Ce ne sono tanti, è vero. Ma ce n’è uno che è un po’ passato, un po’ presente e un po’ futuro. Un caposaldo che ha vissuto diversi momenti storici della scena e che ancora oggi “la spiega” a tutti. Lupo ha vinto titoli, avuto feud importanti, match da ricordare. Ha lottato in tantissime realtà e appassionato tutti, dai bambini agli adulti. Andiamo a conoscerlo con l’intervista di oggi. Sei sulla scena da tantissimi anni. Com’è cambiato l’ambiente nel frattempo? Cambia continuamente. Cambia la tipologia di spettacolo, cambia il pubblico, cambia lo stile.. In ICW non sei solo un veterano ma anche uno dei main eventer. Com’è possibile farsi apprezzare dal pubblico show dopo show? Qual è o quali sono le tue “tecniche” per interagire con chi ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 19 maggio 2022) Quando intavolerai una discussione sul wrestling italiano, ti chiederanno quali sono i wrestler da seguire. Ce ne sono tanti, è vero. Ma ce n’è uno che è un po’ passato, un po’ presente e un po’ futuro. Un caposaldo che ha vissuto diversi momenti storici della scena e che ancora oggi “la spiega” a tutti.ha vinto titoli, avuto feud importanti, match da ricordare. Ha lottato in tantissime realtà e appassionato tutti, dai bambini agli adulti. Andiamo a conoscerlo con l’intervista di oggi. Sei sulla scena da tantissimi anni. Com’è cambiato l’ambiente nel frattempo? Cambia continuamente. Cambia la tipologia di spettacolo, cambia il pubblico, cambia lo stile.. In ICW non sei solo un veterano ma anche uno dei main eventer. Com’è possibile farsi apprezzare dal pubblico show dopo show? Qual è o quali sono le tue “tecniche” per interagire con chi ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) – Stefano Oldani si è imposto nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova,… - News24_it : DIRETTA Giro d'Italia 2022, tappa di oggi LIVE: Oldani vince su Rota, doppietta azzurra! - OA Sport -