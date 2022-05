Giro d'Italia. Il giorno di Stefano Oldani (Di giovedì 19 maggio 2022) Poco meno di un anno fa, quando la Lotto-Soudal annunciò la decisione di non rinnovare il contratto di Stefano Oldani, il direttore generale della squadra belga, John Lelangue, disse all’Het Nieuwsblad, che i motivi della mancata conferma “riguardavano soltanto ragioni d'opportunità di squadra: non è il tipo di corridore funzionale al team. È fatto per correre all’attacco, in fuga. Noi invece abbiamo bisogno di ragazzi capaci di supportare le nostre punte. E Stefano nel treno per Ewan fa fatica a starci e non è un corridore adatto alle classiche del pavé. Ha però talento, è molto forte. Ha bisogno della squadra giusta, che gli permetta di correre come sa. Se riuscirà a trovarla, il ciclismo Italiano si ritroverà un giorno ad avere a che fare con un gran corridore, un potenziale vincente”. Pochi giorni ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) Poco meno di un anno fa, quando la Lotto-Soudal annunciò la decisione di non rinnovare il contratto di, il direttore generale della squadra belga, John Lelangue, disse all’Het Nieuwsblad, che i motivi della mancata conferma “riguardavano soltanto ragioni d'opportunità di squadra: non è il tipo di corridore funzionale al team. È fatto per correre all’attacco, in fuga. Noi invece abbiamo bisogno di ragazzi capaci di supportare le nostre punte. Enel treno per Ewan fa fatica a starci e non è un corridore adatto alle classiche del pavé. Ha però talento, è molto forte. Ha bisogno della squadra giusta, che gli permetta di correre come sa. Se riuscirà a trovarla, il ciclismono si ritroverà unad avere a che fare con un gran corridore, un potenziale vincente”. Pochi giorni ...

