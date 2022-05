Giro d’Italia, è il giorno dell’arrivo in Liguria. Genova attende la volata rosa (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo le previsioni degli organizzatori il vincitore della tappa taglierà il traguardo poco prima delle 17. Coronata e corso Saffi tra i punti migliori per vedere la gara. Campagna Aci per la difesa degli utenti in bici Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo le previsioni degli organizzatori il vincitore della tappa taglierà il traguardo poco prima delle 17. Coronata e corso Saffi tra i punti migliori per vedere la gara. Campagna Aci per la difesa degli utenti in bici

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ItaliaTeam_it : Alberto Dainese vince in volata la Santarcangelo-Reggio Emilia, 11ª tappa del Giro d’Italia. Prima vittoria italian… - Gretola3 : RT @ComunediGenova: ??'???????? ?????????? ???????????????? ???? ???????????????? ???? ???????? Fino al 29 Maggio, i corpi illuminanti a led altamente performanti e a basso… - lecodisavona : ‘Buongiorno ceramica’ nei musei della baia, giro d’Italia in 4 mosse tra concerti ed esposizioni d’arte. -