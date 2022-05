Giro d'Italia, Caleb Ewan si ritira: l'australiano chiude senza acuti (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo aveva dichiarato prima del via e ha rispettato i piani: Caleb Ewan lascia in anticipo il Giro e non ripartirà per la 12/a frazione della corsa rosa, Parma - Genova, la più lunga con i suoi 204 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo aveva dichiarato prima del via e ha rispettato i piani:lascia in anticipo ile non ripartirà per la 12/a frazione della corsa rosa, Parma - Genova, la più lunga con i suoi 204 ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ItaliaTeam_it : Alberto Dainese vince in volata la Santarcangelo-Reggio Emilia, 11ª tappa del Giro d’Italia. Prima vittoria italian… - magicxwand : 30 minuti a piedi sotto al sole per arrivare in stazione non dico cosa auguro ad ogni ciclista e al giro d'Italia i… - rep_genova : Il Giro d'Italia e i veri costruttori del ponte, una tappa mutata per fare propaganda elettorale [di Giordano Brusc… -