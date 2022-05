Giro d’Italia 2022, prossima tappa Sanremo-Cuneo: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022 con la tredicesima tappa della Corsa Rosa, in programma domani venerdì 20 maggio; i corridori partiranno, come previsto, da Sanremo (via ufficiale alle ore 13:35) per tagliare successivamente il traguardo presso Cuneo (alle 17:15 circa). Vediamo tutti i dettagli sulla prossima tappa del Giro d’Italia. percorso Dopo un inizio pianeggiante e lo sprint intermedio presso Pieve di Teco, i corridori affronteranno l’unico GPM di giornata presso il Colle di Nava (terza categoria, 10,1 km al 6,8% di pendenza media). Oltrepassato il Gran Premio della Montagna, una progressiva discesa condurrà i corridori nella pianura cuneese, affrontando un altro sprint intermedio ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) Prosegue ilcon la tredicesimadella Corsa Rosa, indomani venerdì 20 maggio; i corridori partiranno, come previsto, da(via ufficiale alle ore 13:35) per tagliare successivamente il traguardo presso(alle 17:15 circa). Vediamo tutti i dettagli sulladelDopo un inizio pianeggiante e lo sprint intermedio presso Pieve di Teco, i corridori affronteranno l’unico GPM di giornata presso il Colle di Nava (terza categoria, 10,1 km al 6,8% di pendenza media). Oltrepassato il Gran Premio della Montagna, una progressiva discesa condurrà i corridori nella pianura cuneese, affrontando un altro sprint intermedio ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - LiguriaOggi : Giro d’Italia a Genova, polemiche per gli striscioni di Autostrade e per il passaggio sul ponte - JoIloveJu : RT @andpom147: Genova e Giro d’Italia. Che spettacolo!!! -