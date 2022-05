Giro d’Italia 2022, Oldani vince dodicesima tappa (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Stefano Oldani vince la 12/a tappa del Giro d’ Italia di ciclismo, 204 km con partenza da Parma e arrivo a Genova. Oldani prevale in una volata a tre sull’altro azzurro Lorenzo Rota e sull’olandese Gijs Leemreize. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Stefanola 12/adeld’ Italia di ciclismo, 204 km con partenza da Parma e arrivo a Genova.prevale in una volata a tre sull’altro azzurro Lorenzo Rota e sull’olandese Gijs Leemreize. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - albertitaly : #GrandeCiclismo seconda vittoria italiana in due giorni al Giro d’Italia. E oggi doppietta, Stefano Oldani vince la… - TV7Benevento : Ciclismo: Giro d'Italia, Oldani vince la 12/a tappa (2) - -