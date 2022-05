Giro d'Italia 2022, Oldani e la vittoria nella tappa 12: 'Lavorato duro per essere qui' (Di giovedì 19 maggio 2022) Genova, 19 maggio 2022 - Una vittoria che vale una carriera. Stefano Oldani ha trionfato in fuga a Genova nella dodicesima tappa del Giro al termine di una volata ristretta con l'altro Italiano ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Genova, 19 maggio- Unache vale una carriera. Stefanoha trionfato in fuga a Genovadodicesimadelal termine di una volata ristretta con l'altrono ...

Advertising

ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - bdcmag : Giro 2022: Oldani-Rota, l'Italia s'è desta - LucaGras : RT @giodiamanti: Le divisioni tra Italia Viva e Azione/+Europa non sembrano più frutto di “personalismi” come si diceva fino a poco tempo f… -