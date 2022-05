Giro d'Italia 2022, 14° tappa Santena – Torino: percorso, orari e altimetria (Di giovedì 19 maggio 2022) Il secondo fine settimana, sul territorio Italiano del Giro d'Italia numero 105, prevede due frazioni interessanti a cominciare dalla 14° tappa che porterà i corridori da Santena a Torino, lungo un tracciato di 147 km interamente nella provincia del capoluogo piemontese e con ben 5 G.P.M. I big potranno iniziare a saggiare le proprie gambe in vista della terza e decisiva settimana. Il percorso della 14° tappa La 14° tappa del Giro d'Italia 2022, in programma sabato 21 maggio, partirà da Santena, località nota per ospitare la tomba di Camillo Benso conte di Cavour, e si concluderà a Torino dopo 147 km. La frazione non avrà un attimo di respiro con la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 19 maggio 2022) Il secondo fine settimana, sul territoriono deld'numero 105, prevede due frazioni interessanti a cominciare dalla 14°che porterà i corridori da, lungo un tracciato di 147 km interamente nella provincia del capoluogo piemontese e con ben 5 G.P.M. I big potranno iniziare a saggiare le proprie gambe in vista della terza e decisiva settimana. Ildella 14°La 14°deld', in programma sabato 21 maggio, partirà da, località nota per ospitare la tomba di Camillo Benso conte di Cavour, e si concluderà adopo 147 km. La frazione non avrà un attimo di respiro con la ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ItaliaTeam_it : Alberto Dainese vince in volata la Santarcangelo-Reggio Emilia, 11ª tappa del Giro d’Italia. Prima vittoria italian… - unpotoscano : Il 26 a Treviso c’è la tappa del Giro d’Italia ma le restrizioni cominciano già mercoledì e per andare a lavorare m… - allegretto70 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Amministrazione comunale mette in atto il rifacimento dell'asfalto senza che passi il Giro d’Italia - #Giro… -