Giovani Promesse: il centravanti tedesco Karim Adeyemi

Quest'oggi la rubrica di 11contro11 sulle Giovani Promesse, propone un calciatore che nell'ultima edizione di Champions League ha piacevolmente sorpreso. Si tratta del centravanti tedesco Karim Adeyemi in forza al Salisburgo. 

La storia di Karim Adeyemi

Nato a Monaco di Baviera il 18 gennaio 2002, Adeyemi muove i primi passi da calciatore proprio nelle Giovanili del Bayern Monaco prima di trasferirsi al Salisburgo nel 2018. Il primo anno con la compagine biancorossa, nonostante la Giovanissima età e poca esperienza, registra 10 presenze e un gol. Nel passato recente, infatti, la compagine austriaca si è contraddistinta per l'enorme quantità di talenti esposti in vetrina. Da Daka, Keita e Szoboszlai, ...

