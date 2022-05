(Di giovedì 19 maggio 2022) Sono Naturealty e Green Seaweed i due progettidella terza edizione di I Factor, iniziativa organizzata dal Gruppoimprenditori di Confindustria Benevento e Università Giustino Fortunato che si è conclusa questo pomeriggio con la consegna dei premi. Il primo è stato presentato dal dal liceo Don Gnocchi di Maddaloni, in provincia di Caserta, e riguarda la produzione di stoffe e tessuti colorati con tinte naturali. Ha ricevuto daun premio di 500 €. Il secondo – premiato daiImprenditori di Confindustria Benevento, sempre con 500 € – è stato presentato dal Liceo scientifico G.Rummo di Benevento ed è basato sulla coltivazione e raffinazione dell’alga spirulina, prodotto “green” delle molteplici finalità e interessato da incentivazioni statali.È stato inoltre attribuito il premio ...

Giovani industriali sanniti e Unifortunato premiano le migliori idee di impresa: ecco i vincitori - Ildenaro.it Sono Naturealty e Green Seaweed i due progetti vincitori della terza edizione di I Factor, iniziativa organizzata dal Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Benevento e Università Giustino Fo ...