Giorgia Soleri si sfoga sui social: "Non sono solo la fidanzata di Damiano dei Maneskin…" (Di giovedì 19 maggio 2022) Definita nel sottopancia del video con la dicitura "la fidanzata di Damiano dei Maneskin", Giorgia Soleri si sfoga sui social, appoggiata dai tanti messaggi di protesta dei suoi follower. La giovane attivista, modella e influencer è stata ospite di un programma televisivo in cui ha parlato delle sue battaglie nel nome del women empowerment e per una proposta di legge sulla vulvodinia, patologia di cui soffre, ma anche del suo libro di poesie appena uscito, "La signorina Nessuno". Durante tutta l'intervista però, come hanno sottolineato molti fan della Soleri, l'attenzione è sembrata essere più rivolta al suo ruolo di compagna del frontman dei Maneskin, di cui più volte è stata mostrata l'immagine, che ai temi trattati dall'intervistata stessa.

