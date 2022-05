Giorgia Soleri contro Storie Italiane: “Non sono solo la fidanzata di Damiano dei Maneskin” (Di giovedì 19 maggio 2022) Giorgia Soleri contro Storie Italiane, è rimasta infastidita perché si è sentita sminuita dall’intervista a causa della sua relazione con Damiano dei Maneskin. Giorgia Soleri annuncia il suo fastidio sui social Quel che è accaduto a Giorgia Soleri in tv viene rimarcato su Instagram da “La donna a caso”, che combatte da sempre la discriminazione di genere. La Soleri condivide su Instagram le Storie dell’account e commenta con un’immancabile frecciatina:“Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?” sottolinea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022), è rimasta infastidita perché si è sentita sminuita dall’intervista a causa della sua relazione condeiannuncia il suo fastidio sui social Quel che è accaduto ain tv viene rimarcato su Instagram da “La donna a caso”, che combatte da sempre la discriminazione di genere. Lacondivide su Instagram ledell’account e commenta con un’immancabile frecciatina:“Ma nonsenza nome! Mi chiamo ladi nome e dideidi cognome! Come fate a non saperlo!?” sottolinea ...

