Giordano sul mercato Lazio | «Marcos Antonio buon acquisto Rugani?…»

Bruno Giordano ha commentato il calciomercato della Lazio. Le sue dichiarazioni: bene Marcos Antonio, mentre Rugani… Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei ha commentato il calciomercato della Lazio. Le sue dichiarazioni. mercato – «Marcos Antonio ha buona tecnica ed esperienza internazionale (Champions League). Ricorda Maxime Lopez, forse il francese è più playmaker e meno dribblomane. Sarebbe un buon acquisto, soprattutto in prospettiva. A 22 anni puoi ancora costruirti un ruolo leggermente diverso, può imparare a fare il play, perché ha qualità importanti. La cosa fondamentale è la disponibilità verso il tecnico.

