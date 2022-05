Giampaolo | «Salto di qualità del calcio italiano Milan? Non è stata un’opportunità»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’allenatore della Sampdoriaha parlato della sua breve esperienza ale della crescita delMarco, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sule sul campionato: le sue parole a Il Giornale.– «A dire il vero non fa parte dell’attualità. Il mio rapporto con ilnon c’entra nulla con il presente, ora sono alla Sampdoria e ilfa la sua parte che è poi quella del. Comunque non èuna opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità».– «Negli ultimi anni c’è stato ildi ...