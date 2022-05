Giallo Mare sbarca a Torino: 'Il nostro successo al Salone del Libro' (Di giovedì 19 maggio 2022) EMPOLI "La storia di Cipì e Bandiera" sbarca al Salone del Libro di Torino. La nuova produzione della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro sarà protagonista della grande manifestazione dedicata alla ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) EMPOLI "La storia di Cipì e Bandiera"aldeldi. La nuova produzione della compagniaMinimal Teatro sarà protagonista della grande manifestazione dedicata alla ...

Giallo Mare sbarca a Torino: "Il nostro successo al Salone del Libro" LA NAZIONE Giallo Mare sbarca a Torino: "Il nostro successo al Salone del Libro" "La storia di Cipì e Bandiera" sbarca al Salone del libro di Torino. La nuova produzione della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro sarà protagonista della grande manifestazione dedicata alla lettura.