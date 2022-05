Ghali | Il mio ' Sensazione Ultra' una giostra di emozioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - In due anni possono accadere tante cose. Come realizzare un nuovo album in cui mettere a nudo le tue due anime. Succede, soprattutto se ti chiami. Il rapper milanese, 28 anni, con all'attivo 45 dischi di Platino e 13 Oro pubblica domani il suo nuovo disco, '', per Atlantic Warner/Sto Records. Dodici tracce che raccontano il suo lato legato alla musica hip hop e quello più pop, intervallate da sonorità arabeggianti, incursioni e beat electro, e lavorate insieme a produttori come Merk & Kremont, Rat Chopper, London on the Track, Itaca, Endless, Fawzi, Vaporstef. I featuring, invece, portano la firma di Marracash, Madame, Axell, Baby Gang e Digital Astro. "Abbiamo deciso di chiamare il disco così perché '' è quello che senti dalla ...

"Come si dice in inglese 'I embraced myself', ho accolto me stesso – dice Ghali – in questo disco ho avuto la possibilità di affilare lo stile, il mio gusto personale sul suono". Da 'Bayna', il pezzo ...Singoli come "Walo" e "Fortuna", usciti ad aprile, avevano messo in chiaro che per la sua terza prova discografica Ghali faceva davvero sul serio, sia sul fronte della ricerca sonora, sia su quello pi ...