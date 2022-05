Gestazione per altri «reato universale»: slitta l’esame alla Camera della proposta di legge di Fdi (Di giovedì 19 maggio 2022) l’esame alla Camera della proposta di legge sulla perseguibilità della pratica della Gestazione per altri non avverrà la prossima settimana, come previsto inizialmente dai capigruppo di Montecitorio. Slitterà «al prossimo calendario», e dunque almeno al prossimo mese. Lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio il vicepresidente Andrea Mandelli, dando conto di una richiesta in tal senso delle commissioni competenti. Servirà una nuova assemblea dei capigruppo per stabilire quando si terrà la discussione generale sul testo, che vieterebbe la pratica ai cittadini italiani non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. Il disegno di legge, che definisce la pratica «reato ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022)disulla perseguibilitàpraticapernon avverrà la prossima settimana, come previsto inizialmente dai capigruppo di Montecitorio. Slitterà «al prossimo calendario», e dunque almeno al prossimo mese. Lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio il vicepresidente Andrea Mandelli, dando conto di una richiesta in tal senso delle commissioni competenti. Servirà una nuova assemblea dei capigruppo per stabilire quando si terrà la discussione generale sul testo, che vieterebbe la pratica ai cittadini italiani non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. Il disegno di, che definisce la pratica «...

88teo1 : @elio_vito @filippo46c @mara_carfagna Visto la posizione di Mara Carfagna sulla gestazione per altri preferirei Elio Vito - GFScavuzzo : L'uso dell'espressione (soprattutto a sinistra e nei media 'autorevoli') di 'utero in affitto' è esattamente parago… - oloapb : @elio_vito @filippo46c @mara_carfagna Mara ci ha deluso con la proposta di legge contro la gestazione per altri ?? - AndreaConsonni4 : RT @Filomena_Gallo: La storia di Maria Sole non è solo la sua storia, ma riguarda i diritti e la libertà di tutti. - StigmabaseF : 'Un giorno uno di noi': il premio FUORI! a Giancarlo Pastore - -