Germania | la resa dei conti con Schröder | il Bundestag gli toglie l’uso dell’ufficio e i sussidi

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex cancelliere tedesco Gerhardha perso parte dei suoi diritti particolari. Lo ha deciso una mozione approvata dalla commissione di bilancio del, in: al 78enne ex leader socialdemocratico è stato toltodel suo ufficio, mentrenuerà a percepire una pensione e ad avere una guardia del corpo. Schroeder è nel mirino delle critiche ina causa dei suoi incarichi in Russia: siede ancora nei consigli di amministrazione delle società energetiche russe Nord Stream e Rosneft, ha annunciato di essere anche sul punto di entrare nel consiglio sindacale di Gazprom. I partiti tedeschi hanno approvato una mozione che, constatando preliminarmente chenon svolge più incarichi statali, glil’assegnazione ...

