Germania, la lista dei convocati per la Nations League (Di giovedì 19 maggio 2022) Diramata la lista dei convocati della Germania per la prossima Nations League in cui affronterà gli azzurri nel girone Dopo Belgio e Polonia, anche la Germania ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alle gare di Nations League il prossimo giugno. Il ct Hansi Flick ha scelto 26 giocatori per le partite del gruppo A, composto dai tedeschi con Italia, Ungheria e Inghilterra. PORTIERI: Neuer, Trapp, Baumann DIFENSORI: Henrichs, Kehrer, Klostermann, Raum, Rudiger, Sule, Schlotterberck, Tah CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Adeyemi, Brandt, Gnabry, Goretzka, Gundogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Musiala, Muller, Nmecha, Reus, Sané, Stach, Werner. L'articolo proviene da Calcio News 24.

