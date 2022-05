(Di giovedì 19 maggio 2022) BRUXELLES – Il commissario Ue all’Economia, Paolo, ha affermato a Bruxelles che il nuovo piano “”, presentato ieri dalla Commissione per arrivare entro pochi anni all’indipendenza energetica prima dalla Russia e poi dalle fonti fossili, è in realtà “un capitolo aggiuntivo”, “una appendice” delpost pandemico dell’Ue, il “Next Generation EU”, e in particolare del suo strumento principale, il Fondo (Rrf) per la ripresa e la resilienza, declinato nei diversi Stati membri con i Piani nazionali Pnrr. Parlando alle tv italiane al termine della sua conferenza stampa dopo la riunione settimanale del collegio dei commissari che ha preso una serie di importanti decisioni,ha sottolineato che questo collegamento, o comunque l’allargamento del campo di applicazione del ...

Advertising

Lopinionista : Gentiloni: 'REpowerEU è Recovery Plan allargato anche all'energia' - zazoomblog : “REpowerEU è Recovery Plan allargato anche all’energia” lo dice Gentiloni - #“REpowerEU #Recovery #allargato… - zazoomblog : “REpowerEU è Recovery Plan allargato anche all’energia” lo dice Gentiloni - #“REpowerEU #Recovery #allargato - infoitestero : ##Gentiloni: REpowerEU è Recovery Plan allargato anche a energia -

Agenzia askanews

Come conintendiamo sostituire i combustibili fossili russi con energia pulita, ... "Il commissarioieri non ha mai parlato di un secondo conto in rubli. Ha detto che i contratti ...... Antonio Tajani , partendo dal piano. "Si potrà utilizzare una parte dei soldi del Pnrr ...che ieri il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans e il commissario all'Economia Paolo... ##Gentiloni: REpowerEU è Recovery Plan allargato anche a energia BRUXELLES - Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha affermato a Bruxelles che il nuovo piano "REpowerEU", presentato ieri dalla Commissione ...Quando e come saremo veramente indipendenti dal gas russo Più va avanti la guerra in Ucraina, più si infittisce il rebus normativo del pagamento delle forniture da Mosca in doppia moneta, euro e rubl ...