Gentiloni: non risulta che imprese Ue paghino Russia in rubli (Di giovedì 19 maggio 2022) Il commissario Ue all'Economia ha affermato oggi che, a sua conoscenza, le compagnie europee che acquistano gas dalla Russia lo pagano in euro o in dollari, e questo non viola le sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Gentiloni lo ha detto in conferenza stampa a Bruxelles al termine della riunione settimanale del collegio dei commissari.Rispondendo a una domanda che faceva riferimento alle dichiarazioni dell'Eni di ieri su questo tema, il commissario ha riferito che "non si è discusso oggi, durante la riunione della Commissione, della questione del pagamento in rubli" richiesto dalla Russia per le forniture di gas alle compagnie europee. "Ma sappiamo - ha continuato Gentiloni - che quasi tutti i contratti sono denominati in euro o in dollari. I pagamenti delle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 maggio 2022) Il commissario Ue all'Economia ha affermato oggi che, a sua conoscenza, le compagnie europee che acquistano gas dallalo pagano in euro o in dollari, e questo non viola le sanzioni contro laper l'invasione dell'Ucraina.lo ha detto in conferenza stampa a Bruxelles al termine della riunione settimanale del collegio dei commissari.Rispondendo a una domanda che faceva riferimento alle dichiarazioni dell'Eni di ieri su questo tema, il commissario ha riferito che "non si è discusso oggi, durante la riunione della Commissione, della questione del pagamento in" richiesto dallaper le forniture di gas alle compagnie europee. "Ma sappiamo - ha continuato- che quasi tutti i contratti sono denominati in euro o in dollari. I pagamenti delle ...

