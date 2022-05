Genova, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: evacuato dopo telfonata anonima (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Palazzo di Giustizia di Genova è stato evacuato . Nella mattinata di giovedì 19 maggio, al Tribunale di Genova è scattato l'allarme dopo una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildidiè stato. Nella mattinata di giovedì 19 maggio, al Tribunale diè scattato l'una telefonatache annunciava la presenza di un ...

rep_genova : Allarme bomba in tribunale a Genova, palazzo di giustizia evacuato [aggiornamento delle 09:26] - AnsaLiguria : Palazzo Giustizia Genova evacuato per allarme bomba. Poco dopo le 7 #ANSA - Marcel_Bel89 : Palazzo Giustizia Genova evacuato per allarme bomba -