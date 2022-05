Gas, stoccaggi italiani al 45%. Sopra media Ue (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – I flussi di gas oggi in Italia sono regolari. Al momento, il livello di riempimento degli stoccaggi italiani è di circa il 45% (44,72%) contro una media europea del 40,9%. Per quanto riguarda i principali paesi europei, in Germania, che ha la maggior capacità di stoccaggio in Europa davanti all’Italia, il livello di riempimento degli stoccaggi è attualmente del 42,32%. In Francia si attesta al 43,55%. Nei paesi in cui la capacità di stoccaggio è minore, come in Portogallo che 0,3 miliardi di metri cubi di capacità, il livello di riempimento degli stoccaggi è all’89,85%. In Spagna è al 64,85%. In Polonia, che ha una capacità di stoccaggio 1/5 rispetto a quella italiana, il livello di riempimento degli stoccaggi è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – I flussi di gas oggi in Italia sono regolari. Al momento, il livello di riempimento degliè di circa il 45% (44,72%) contro unaeuropea del 40,9%. Per quanto riguarda i principali paesi europei, in Germania, che ha la maggior capacità dio in Europa davanti all’Italia, il livello di riempimento degliè attualmente del 42,32%. In Francia si attesta al 43,55%. Nei paesi in cui la capacità dio è minore, come in Portogallo che 0,3 miliardi di metri cubi di capacità, il livello di riempimento degliè all’89,85%. In Spagna è al 64,85%. In Polonia, che ha una capacità dio 1/5 rispetto a quella italiana, il livello di riempimento degliè ...

