Gas, nuovi prestiti per l?Italia: l?atomo torna in agenda. Via al piano per installare pannelli solari sui tetti di tutti gli edifici (Di giovedì 19 maggio 2022) A questo punto è ufficiale. Per affrontare l?emergenza gas l?Italia potrà attingere dai 225 miliardi di euro di prestiti ancora disponibili nel NextGenerationEu. Una dote a... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 19 maggio 2022) A questo punto è ufficiale. Per affrontare l?emergenza gas l?Italia potrà attingere dai 225 miliardi di euro diancora disponibili nel NextGenerationEu. Una dote a...

Advertising

reportrai3 : Da settimane i ministri del governo italiano girano il mondo a caccia di nuovi fornitori di gas, in paesi governati… - Frankf1842 : RT @ImolaOggi: UE: No tetto al prezzo del gas perchè «compromettere la capacità dell’Ue di attrarre nuovi fornitori» - MauroVolpe11 : @mattino5 @PecoraroScanio @chiccotesta Ottima l'idea dell'UE circa i pannelli obbligatori sui nuovi edifici. Divent… - scorpio66966 : RT @ImolaOggi: UE: No tetto al prezzo del gas perchè «compromettere la capacità dell’Ue di attrarre nuovi fornitori» - GiovanniTarchi : RT @ImolaOggi: UE: No tetto al prezzo del gas perchè «compromettere la capacità dell’Ue di attrarre nuovi fornitori» -