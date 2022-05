Gas, il vicepremier russo: “Metà dei clienti Gazprom ha aperto conti in rubli”. C’è anche Eni. L’Ue ribadisce: “Non in linea con sanzioni” (Di giovedì 19 maggio 2022) Non solo Eni. Mentre la Ue arranca sull’embargo al petrolio russo, molte volte annunciato e altrettante rinviato, il vice primo ministro russo Alexander Novak fa sapere che circa la Metà dei clienti del colosso russo del gas Gazprom ha aperto conti con Gazprombank per effettuare pagamenti secondo la nuova modalità stabilita dalla Russia, cioè in rubli. “Circa 54 aziende, grandi, medie e piccole, hanno accordi con Gazprom Export. Secondo le mie informazioni, circa la Metà ha già aperto conti speciali nella nostra banca autorizzata, in valuta estera e rubli“, ha sottolineato secondo quanto riporta Interfax. Novak ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Non solo Eni. Mentre la Ue arranca sull’embargo al petrolio, molte volte annunciato e altrettante rinviato, il vice primo ministroAlexander Novak fa sapere che circa ladeidel colossodel gashaconbank per effettuare pagamenti secondo la nuova modalità stabilita dalla Russia, cioè in. “Circa 54 aziende, grandi, medie e piccole, hanno accordi conExport. Secondo le mie informazioni, circa laha giàspeciali nella nostra banca autorizzata, in valuta estera e“, ha sottoto secondo quanto riporta Interfax. Novak ha poi ...

