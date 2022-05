Garante privacy sanziona Uber per 4 milioni e 240mila euro (Di giovedì 19 maggio 2022) Due sanzioni di 2 milioni e 120mila euro ciascuna sono state comminate dal Garante privacy a Uber B. V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e a Uber Technologies Inc (UTI), con sede legale a San ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Due sanzioni di 2e 120milaciascuna sono state comminate dalB. V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e aTechnologies Inc (UTI), con sede legale a San ...

Advertising

ilmetropolitan : #Recuperocrediti non corretto: #GarantePrivacy #sanziona una finanziaria Il #sollecito inviato alla moglie del clie… - informapirata : RT @Privacy_Pride: Newsletter del 19/05/2022 - Il Garante sanziona Uber per complessivi 4 milioni e 240mila euro - Email aziendale: il coll… - informapirata : Newsletter del 19/05/2022 - Il Garante sanziona Uber per complessivi 4 milioni e 240mila euro - Email aziendale: il… - Privacy_Pride : Newsletter del 19/05/2022 - Il Garante sanziona Uber per complessivi 4 milioni e 240mila euro - Email aziendale: il… - OBeneduci : Ministra Cartabia: “Partirà sperimentazione bodycam solo dopo parere Garante privacy” -