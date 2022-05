G7 Finanze | tedesco Lindner | ottimista su raccolta aiuti Ucraina

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il ministrodelle, Christian, si è detto "" sulladi fondi necessaria per la difesa dell', in apertura del vertice dei ministri delledel G7 in ...

