Futuro Handanovic | rivelazione a sorpresa dell’agente!

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’agente di Samir, Silvano Martina, ha parlato a CalcioStyle.it deldel portiere e capitano dell’Inter. Ha infatti dichiarato: “Io ho notizie che lui rinnoverà a breve e sarà ancora il portiere titolare dell’Inter. Non è vero che non abbiamo dato risposte alla società e l’arrivo di un nuovo portiere può solo che stimolare Samir“. InterrinnovoIl rinnovo sembra essere quindi alle porte, scongiurando così una possibile partenza dell’estremo difensore sloveno a parametro zero la prossima stagione. Ingaggio ridotto del 30% rispetto alle attuali cifre, 3.5 milioni di euro a stagione, con una permanenza che arriva al 2024, quando il capitano dell’Inter avrà 39 anni. Giuseppe Carella