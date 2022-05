Frasi per gemelli per dedicargli un pensiero speciale (Di giovedì 19 maggio 2022) Essere un gemello è bellissimo, perché non si è solamente fratelli ma il legame è molto più stretto. Anche solo per il fatto di aver condiviso per nove mesi lo stesso spazione nella pancia della mamma. Si cresce assieme, si sperimenta l’avventura passo dopo passo uno accanto all’altro. È essere fratelli, ma non avere alcuna differenza di età. A volte si può essere molto simili (se non proprio uguali) oppure somigliarsi soltanto, anche questo è molto particolare perché ci si ritrova a specchiarsi nell’altro. Essere gemelli non vuol dire pensarla allo stesso modo, ma condividere un percorso di vita contemporaneamente. Ci sono Frasi per gemelli che raccontano tutto questo. DiLei ha selezionato citazioni e aforismi per i gemelli, per dedicargli un pensiero ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 maggio 2022) Essere un gemello è bellissimo, perché non si è solamente fratelli ma il legame è molto più stretto. Anche solo per il fatto di aver condiviso per nove mesi lo stesso spazione nella pancia della mamma. Si cresce assieme, si sperimenta l’avventura passo dopo passo uno accanto all’altro. È essere fratelli, ma non avere alcuna differenza di età. A volte si può essere molto simili (se non proprio uguali) oppure somigliarsi soltanto, anche questo è molto particolare perché ci si ritrova a specchiarsi nell’altro. Esserenon vuol dire pensarla allo stesso modo, ma condividere un percorso di vita contemporaneamente. Ci sonoperche raccontano tutto questo. DiLei ha selezionato citazioni e aforismi per i, perun...

