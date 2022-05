Francia, i convocati per la Nations League: ci sono Theo, Rabiot e Maignan (Di giovedì 19 maggio 2022) La lista dei convocati del ct della Francia Didier Deschamps in vista delle prossime gare di Nations League contro Danimarca, Croazia e Austria. Ci sono Theo Hernandez, Rabiot e Maignan, mentre non figurano nell’elenco Pogba e Giroud. Prima convocazione in nazionale per Boubacar Kamara. Di seguito l’elenco completo. I convocati Portieri: Areola, Lloris, Maignan. Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Centrocampisti: Guendouzi, B. Kamara, Kanté, Rabiot, Tchouameni. Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) La lista deidel ct dellaDidier Deschamps in vista delle prossime gare dicontro Danimarca, Croazia e Austria. CiHernandez,, mentre non figurano nell’elenco Pogba e Giroud. Prima convocazione in nazionale per Boubacar Kamara. Di seguito l’elenco completo. IPortieri: Areola, Lloris,. Difensori: Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Centrocampisti: Guendouzi, B. Kamara, Kanté,, Tchouameni. Attaccanti: Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. SportFace.

