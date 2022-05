(Di giovedì 19 maggio 2022)WWE AJ Lee, alias AJ Mendez, ha messo inil suodopo il suo ritorno nel mondo del pro-wrestling. Ex tre volte campionessa WWE Divas, la Lee è rimasta lontana dalle scene dopo il suo ritiro nel 2015. L’anno scorso si è unita alla promotion WOW – Women of Wrestling come produttrice esecutiva. Inoltre, si occuperà anche di commentare i programmi settimanali della federazione. In gran forma! AJ Lee è andata su Twitter perre il suo aspettoinvidiabile dopo la prima serie di registrazioni televisive di WOW. I fan hanno apprezzato queste immagini e si chiedono se possa tornare sul ring. Ecco il post: *spends one week commentating women’s wrestling* @wowsuperheroes pic.twitter.com/d0TxyXfMLF— AJ Mendez ...

Advertising

Pepp896 : @aartisticaa @cagi_87 @machimelhafatto Questo detto non detto gli si rivolta contro anche a lui. Mette una storia c… - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: L'ex WWE Superstar AJ Lee mostra il suo incredibile fisico palestrato - - Salvo48798269 : RT @gred_vet: L'ex comandante dell'Azov Maksim Zhorin, uno dei leader della loro ala politica (il partito 'Corpo nazionale'), si vanta sul… - MelgerTina : RT @gred_vet: L'ex comandante dell'Azov Maksim Zhorin, uno dei leader della loro ala politica (il partito 'Corpo nazionale'), si vanta sul… - Domitillanuv : @Giovann60495997 @voglioriflette1 Non posta le sue fidanzate? Ahahah Giova se vai a vedere l'ig del conte troverai… -

Fanpage.it

... avuti dall'marito Marc Anthony con il quale ha divorziato ... FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Cinema Marry Me al ...È uscita in sala'attesissima commedia d'amore con ...... "Speravo" Come fatto chiaramente capire dall'Temptation Island,'agente di polizia non ha riconosciuto Sophie Codegoni nellain quanto evidentemente lo scatto risaliva ad un periodo ... Fanno vedere una foto di Jessica Selassié a Barù che commenta: Lei è la mia ex, o forse no