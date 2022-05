Forza Italia si celebra a Napoli, ma sotto i lustrini partito in pezzi (Di giovedì 19 maggio 2022) L'idea è di fare le cose in grande stile, una celebrazione dell'orgoglio di partito. Domani e dopodomani Forza Italia si ritrova a Napoli per "L'Italia del Futuro. La Forza che unisce", seconda tappa della convention che circa un mese fa ha riportato Silvio Berlusconi agli eventi in presenza. Antonio Tajani dice che sono attese 4-5 mila persone e non c'è dubbio che tra l'ex presidente del Consiglio e il capoluogo campano ci sia un certo feeling. Insomma, ci sarebbero tutte le premesse per una bella passerella sul red carpet, circondato da sostenitori che ancora credono alla promessa che si possa tornare al 20%. E con Ron Moss, l'ex Ridge di Beautiful, come testimonial: quel tocco di luci della ribalta che non guasta. Se non fosse che sotto quel ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 maggio 2022) L'idea è di fare le cose in grande stile, unazione dell'orgoglio di. Domani e dopodomanisi ritrova aper "L'del Futuro. Lache unisce", seconda tappa della convention che circa un mese fa ha riportato Silvio Berlusconi agli eventi in presenza. Antonio Tajani dice che sono attese 4-5 mila persone e non c'è dubbio che tra l'ex presidente del Consiglio e il capoluogo campano ci sia un certo feeling. Insomma, ci sarebbero tutte le premesse per una bella passerella sul red carpet, circondato da sostenitori che ancora credono alla promessa che si possa tornare al 20%. E con Ron Moss, l'ex Ridge di Beautiful, come testimonial: quel tocco di luci della ribalta che non guasta. Se non fosse chequel ...

