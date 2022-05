Forza Italia, a Bucciano aderisce Antonio Mauro (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo dall’ufficio stampa di Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore reg.le della Campania e Commissario prov.le di Benevento di Forza Italia. Forza Italia continua a macinare adesioni e consensi, come l’ingresso di Antonio Mauro, co-coordinatore del movimento politico “Bucciano in Movimento”, candidato alle ultime elezioni comunali di Bucciano all’interno della lista guidata da Stefano Napoletano e già Consigliere della Provincia di Benevento. Antonio Mauro ha all’attivo una positiva esperienza politica sul piano locale. Nel 2021, infatti insieme a Carmine Ruggiero, ha fondato il movimento politico di rappresentanza popolare “Bucciano In Movimento”, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo dall’ufficio stampa di Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore reg.le della Campania e Commissario prov.le di Benevento dicontinua a macinare adesioni e consensi, come l’ingresso di, co-coordinatore del movimento politico “in Movimento”, candidato alle ultime elezioni comunali diall’interno della lista guidata da Stefano Napoletano e già Consigliere della Provincia di Benevento.ha all’attivo una positiva esperienza politica sul piano locale. Nel 2021, infatti insieme a Carmine Ruggiero, ha fondato il movimento politico di rappresentanza popolare “In Movimento”, ...

