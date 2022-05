Fortnite: Come ottenere la Skin GRATIS Assassino Vulcanico ed i suoi oggetti (Di giovedì 19 maggio 2022) Epic Games annuncia che a partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, i giocatori di Fortnite potranno ottenere una Skin GRATIS con i suoi oggetti. Dalle 17:01 avrete la possibilità di aggiungere al vostro armadietto il nuovo bundle Assassino Vulcanico, a seguire i dettagli. Come sbloccare le ricompense GRATIS di Assassino Vulcanico Prima di tutto vi elenchiamo cosa troverete nel bundle in questione: Dorso Ritmo Ardente Copertura Flow e Fiamme Piccone Lucentezza Stradale Sulfurea Skin Assassino Vulcanico Per ottenere il bundle GRATIS per Fortnite dovrete accedere ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 19 maggio 2022) Epic Games annuncia che a partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, i giocatori dipotrannounacon i. Dalle 17:01 avrete la possibilità di aggiungere al vostro armadietto il nuovo bundle, a seguire i dettagli.sbloccare le ricompensediPrima di tutto vi elenchiamo cosa troverete nel bundle in questione: Dorso Ritmo Ardente Copertura Flow e Fiamme Piccone Lucentezza Stradale SulfureaPeril bundleperdovrete accedere ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Fortnite: Come ottenere GRATIS l'Assassino Vulcanico ed i suoi oggetti - giusybarkbark : come far diventare notte su fortnite più in fretta - _wgf_luv_ : Come si sente Lyon quando dedica le uccisioni su Fortnite: - DovAnachronos : @Badr65656997 sono un top sniper, le mie h settimanali di boldrin sono circa 0,3 quindi pensa come devo essere brav… - Tech_Gaming_it : Fortnite Capitolo 3: Come ottenere le ricompense GRATIS di fine Stagione 2 -