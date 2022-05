Formazioni ufficiali Chelsea-Leicester, Premier League 2021/2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Chelsea-Leicester, sfida valida come recupero della 27esima giornata di Premier League 2021/2022. La vittoria rotonda contro il Leeds ha cancellato un po’ di fantasmi per i Blues, interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie che ha messo a rischio il terzo posto: una vittoria stasera metterebbe il podio aritmeticamente al sicuro. Contro le Foxes, però, non sarà facile: pur senza obiettivi, la formazione di Rodgers ha infatti ottenuto due belle vittorie contro Norwich e Watford nelle ultime due uscite. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di giovedì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Chelsea: in attesa Leicester: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ledi, sfida valida come recupero della 27esima giornata di. La vittoria rotonda contro il Leeds ha cancellato un po’ di fantasmi per i Blues, interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie che ha messo a rischio il terzo posto: una vittoria stasera metterebbe il podio aritmeticamente al sicuro. Contro le Foxes, però, non sarà facile: pur senza obiettivi, la formazione di Rodgers ha infatti ottenuto due belle vittorie contro Norwich e Watford nelle ultime due uscite. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di giovedì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

roronacci : #Diretta Eintracht-Rangers ore 21: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali - Tuttosport… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #UEL | Le formazioni ufficiali della finale tra #Rangers e #EintrachtFrankfurt - SavoldiAngelo : RT @BresciaOggiIT: Play-off serie B - Il Brescia cade in casa contro il Monza 1-2: al ritorno servirà un'impresa - BresciaOggiIT : Play-off serie B - Il Brescia cade in casa contro il Monza 1-2: al ritorno servirà un'impresa… - infoitsport : Europa League, le formazioni ufficiali della finale tra Eintracht e Rangers -