(Di giovedì 19 maggio 2022)le 12 persone, tra cui Piergiorgio Peluso, figlio dell'ex ministro Annamaria Cancellieri, imputate per concorso in bancarotta in relazione al fallimento di, una delle ...

La Prealpina

assolti a Milano le 12 persone, tra cui Piergiorgio Peluso, figlio dell'ex ministro Annamaria ... una delle holding della famiglia Ligresti, socia di. A deciderlo è stata la seconda sezione ...Alla finee tre i fratelli escono indenni dal match giudiziario andato avanti per otto anni, ... Come la dissoluzione nella tempesta del patrimonio di famiglia:è oggi una provincia dell'... Fonsai: tutti assolti a Milano per dissesto Imco Tutti assolti a Milano i dodici imputati, tra cui Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex ministra della Giustizia Annamaria Cancellieri, per concorso in bancarotta in relazione al fallimento di Imco, una ...Sono stati tutti assolti i 12 imputati per concorso in bancarotta in relazione al fallimento di Imco, una delle holding della famiglia Ligresti, socia di Fonsai. Tra gli assolti c'è anche Piergiorgio ...