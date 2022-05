Fiorentina, Biraghi: “Contro la Juve sfida diversa dalle altre. L’ambiente sarà a nostro favore” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Non sarà una partita come le altre. Sicuramente sarà una sfida difficile Contro un’ottima squadra che, non avendo obiettivi, sarà più libera. Ma io penso che sia alla nostra portata”. Con queste parole il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in un’intervista rilasciata ai canali social del club viola. “Anche se all’andata abbiamo perso, abbiamo anche dimostrato di giocarcela alla pari – ha aggiunto -. Poi qualche episodio ci ha girato male e sabato dobbiamo farlo girare a nostro favore. L’ambiente e lo stadio saranno quelli di sempre e partire con questo vantaggio non è male. Lo stadio per noi è stata una garanzia per tutto l’anno e non è un caso se siamo tra le squadre che ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) “Nonuna partita come le. Sicuramenteunadifficileun’ottima squadra che, non avendo obiettivi,più libera. Ma io penso che sia alla nostra portata”. Con queste parole il difensore dellaCristianoè intervenuto in un’intervista rilasciata ai canali social del club viola. “Anche se all’andata abbiamo perso, abbiamo anche dimostrato di giocarcela alla pari – ha aggiunto -. Poi qualche episodio ci ha girato male e sabato dobbiamo farlo girare ae lo stadio saranno quelli di sempre e partire con questo vantaggio non è male. Lo stadio per noi è stata una garanzia per tutto l’anno e non è un caso se siamo tra le squadre che ...

Advertising

LucaRuss0 : QUI FIORENTINA, Biraghi: “Contro la Juve non è mai una sfida banale, ci giochiamo l’Europa” - MondoBN : QUI FIORENTINA, Biraghi: “Contro la Juve n - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Biraghi tra i cinque migliori crossato della #SerieA. I numeri del capitano della #Fiorentina - Fiorentinanews : #Biraghi tra i cinque migliori crossato della #SerieA. I numeri del capitano della #Fiorentina - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: ??? #Biraghi: 'In una stagione in cui siamo tornarti a fare le cose seriamente possono...' ???? #Labaroviola #Fiorentina ht… -