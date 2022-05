“Fino ad ora ho evitato di rispondere alle falsità di Furio Colombo” | la versione di Marco Travaglio sullo scontro con Orsini

(Di giovedì 19 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è scatenato il caos all’interno della redazione allargata de Il Fatto Quotidiano e che oggi ha portato a un botta e risposta tra. Quest’ultimo, infatti, aveva accusato il direttore di censura per via di un articolo – critico sulle posizioni di Alessandroe Massimo Fini – che non sarebbe stato pubblicato sul giornale. Oggi è arrivata la contro-replica al vetriolo da parte di, loa distanza su AlessandroIl direttore del Fatto Quotidiano, nello spazio dedicatodomande dei lettori, dice di aver voluto rompere solo oggi il silenzio su questa vicenda per via delle sollecitazioni da parte del suo ...

Advertising

petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - neXtquotidiano : “Fino ad ora ho evitato di rispondere alle falsità di Furio #Colombo”: la versione di Marco #Travaglio sullo scontr… - Larisa40765958 : Ora vi stupite per l'esistenza di una cosiddetta dittatura russa,ma fino agli anni 90 dove eravate??? Non sapevate… - enzorom61 : @GuidoCrosetto @matteorenzi Uno di quelli, fino a qualche anno fa, era lui! Il famoso giglio magico, o c’è ne siamo… - luigi6517 : @Roberta7416 @EnzoCare2 @AlessiaMorani ?????????????? Morani fino a qlc tempo fa ti si poteva almeno guardare il culo ora… -

Quotidiano Sanità

L'Agenzia del demanio potrà quindi "esercitare il diritto di ritenzione dei beniall'integrale ... La barca battente bandiera delle Isole Cayman, edormeggiata a Marina di Carrara, ha un valore ...I compensi degli avvocati per l'attività giudiziale e stragiudiziale aumentanoal 5%. È al parere delle commissioni Giustizia di Camera e Senato p lo schema di dm con cui la ...tra 200 e 500 l'... Salmonella. Si allarga il focolaio. Ecdc: fino ad ora segnalati 324 casi in 16 Paesi sia Ue che extra Ue En-Roads è un metodo nato da Climate Interactive e Mit di Boston: mette in scena i summit e trasforma cittadini comuni in delegati e facilitatori. Entro la fine dell’anno partiranno le prove anche all ...Mercedes ha finora disputato una stagione ben al di sotto delle attese, tuttavia è riuscita a raccogliere il massimo da una vettura che per il momento risulta essere distante ben un secondo da Ferrari ...