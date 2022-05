Finale di Conference League, maxischermo all’Olimpico: ecco come fare per vedere Roma- Feyenoord (Di giovedì 19 maggio 2022) Manca sempre meno alla finalissima di Conference League che vedrà protagonista la Roma. Il prossimo 25 maggio a Tirana i giallorossi affronteranno il Feyenoord con l’obiettivo di conquistare un trofeo Europeo che manca alla squadra da tantissimo tempo: addirittura da oltre 60 anni considerando la vittoria in Coppa delle Fiere degli anni ’60. Polverizzati i biglietti per la partita si cerca allora il posto giusto per guardare la partita: e quale location migliore se non quella dello Stadio Olimpico? La Roma apre lo stadio per la Finale di Conference League A dare la notizia che ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi è stata la società stessa che in un post ha annunciato l’apertura dello stadio in occasione della Finale. “Tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Manca sempre meno alla finalissima diche vedrà protagonista la. Il prossimo 25 maggio a Tirana i giallorossi affronteranno ilcon l’obiettivo di conquistare un trofeo Europeo che manca alla squadra da tantissimo tempo: addirittura da oltre 60 anni considerando la vittoria in Coppa delle Fiere degli anni ’60. Polverizzati i biglietti per la partita si cerca allora il posto giusto per guardare la partita: e quale location migliore se non quella dello Stadio Olimpico? Laapre lo stadio per ladiA dare la notizia che ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi è stata la società stessa che in un post ha annunciato l’apertura dello stadio in occasione della. “Tutti ...

