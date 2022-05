Filippo Giansante presidente di Sace. Alessandra Ricci designata amministratore delegato (Di giovedì 19 maggio 2022) Filippo Giansante è stato nominato presidente di Sace. la società assicurativo-finanziaria controllata dal Ministero dell’Economia e delle finanze e attiva nel sostegno alla competitività delle imprese in Italia e nel mondo. Alla carica di amministratore delegato è stata designata Alessandra Ricci. Il nuovo Cda della società che sarà in carica per il triennio 2022-2024 è stato nominato ieri dall’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.Il Consiglio di Amministrazione sarà così composto: Filippo Giansante (presidente), Alessandra Ricci (designata alla carica di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022)è stato nominatodi. la società assicurativo-finanziaria controllata dal Ministero dell’Economia e delle finanze e attiva nel sostegno alla competitività delle imprese in Italia e nel mondo. Alla carica diè stata. Il nuovo Cda della società che sarà in carica per il triennio 2022-2024 è stato nominato ieri dall’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.Il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:),alla carica di ...

