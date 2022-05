FIFA 22 POTM SERIE A MAGGIO: TONALI (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ SANDRO TONALI il POTM di MAGGIO della SERIE A! Il centrocampista del Milan si è infatti aggiudicato il premio come giocatore del mese del campionato italiano Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega SERIE A Il premio EA SPORTS Player Of The Month di MAGGIO è stato assegnato al calciatore del Milan Sandro TONALI e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Sassuolo – Milan, in programma domenica 22 MAGGIO 2022 alle ore 18.00 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ SANDROildidellaA! Il centrocampista del Milan si è infatti aggiudicato il premio come giocatore del mese del campionato italiano Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della LegaA Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore del Milan Sandroe la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Sassuolo – Milan, in programma domenica 222022 alle ore 18.00 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema ...

