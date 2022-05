Fiano e Letta su corteo CasaPound | i democratici non ammettono opposizione

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Ildiè finito nell’occhio del mirino dei soliti cani da guardia della democrazia: Enricoed Emanueleinfatti hanno twittato pochi minuti fa fa con la solita spocchia dei controllori del pensiero contro ilindetto dal movimento delle tartarughe frecciate contro il governo Draghi. Unscomodo Del resto cosa potevamo aspettarci? Enricoè saldamente in sella ad uno dei partiti della maggioranza che ha sostenuto fin dall’inizio l’insediamento dell’ennesimo governo tecnico alla guida dell’Italia. Non c’è da meravigliarsi che si scaglino contro l’unicoindetto, da più di un anno ad oggi, contro il governo di Mario Draghi.ha scritto che “la manifestazione ...

Advertising

EFlorino : RT @MarsellaLuca: Il segretario Letta, Fiano e tutti i deputati del Pd, quelli che hanno distrutto l’Italia, pretendono di VIETARE una legi… - attilioc39 : RT @MarsellaLuca: Il segretario Letta, Fiano e tutti i deputati del Pd, quelli che hanno distrutto l’Italia, pretendono di VIETARE una legi… - Pierfanze208 : RT @chiaralucetw: Letta, Fiano e tutto il #PD non ci odiamo perché siamo “fasci”, ci odiano perché siamo parte e voce del popolo italiano.… - NatalinaUrra : RT @MarsellaLuca: Il segretario Letta, Fiano e tutti i deputati del Pd, quelli che hanno distrutto l’Italia, pretendono di VIETARE una legi… - Alessandro_Amad : RT @MarsellaLuca: Il segretario Letta, Fiano e tutti i deputati del Pd, quelli che hanno distrutto l’Italia, pretendono di VIETARE una legi… -

ilGiornale.it

lo sa bene. E nel merito cerca di prenderla alla larga: "Noi siamo per una riforma ... si sono aggiunti in pianta stabile anche altri deputati quali Andrea Romano, Alessia Morani, Emanuele. ...Anche ieri in una intervista a Il Tempo Emanueleaveva manifestato la necessità di una ... E poco rileva che il segretario Dem Enricoieri al Corriere della Sera abbia detto che 'non si ... Quella strana idea di democrazia. Letta: "Se vince il Sì saranno problemi" Andrea Fagiani, di Fiano Romano (Roma) era un artificiere fra i più abili dell'Esercito e più volte aveva rischiato la vita anche durante missioni all'estero, ma ...Andrea Fagiani, di Fiano Romano (Roma) era un artificiere fra i più abili dell'Esercito e più volte aveva rischiato la vita anche durante missioni all'estero, ma ...