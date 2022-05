(Di giovedì 19 maggio 2022) La figlia del magistrato ucciso in via d'Amelio: "Da quando abbiamo deciso di parlare siamo rimasti soli. Dello stuolo di magistrati che ci stava attorno non si vede più nessuno"

Advertising

repubblica : Fiammetta Borsellino: 'Mio padre e Falcone consegnati alla mafia dai loro colleghi' - alinatede : RT @alessandrazinit: #stragi #Falcone #MAFIA La dura accusa di Fiammetta Borsellino alla vigilia del trentennale della strage di Capaci. Qu… - rosanna66886427 : L’intervista a Fiammetta Borsellino è un pugno nello stomaco. Vorrei abbracciarla forte, in silenzio. Purtroppo il… - AntonioFraschi : Il j’accuse di Fiammetta Borsellino: «L’omertà è nello Stato, questa è una certezza» - alessandrazinit : #stragi #Falcone #MAFIA La dura accusa di Fiammetta Borsellino alla vigilia del trentennale della strage di Capaci.… -

Dalla sua terrazza nel centro storico,guarda Palermo senza alcun rancore. "Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni Falcone. Sono passati 30 anni e ormai ci siamo rassegnati all'idea che noi familiari di ...No che non mi sentirò appagata dall'esito dei processi sulla morte di mio padre e, soprattutto, su quel che è successo dopo: il più grande depistaggio della storia, come è stato definito. E so che ...Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino ucciso dalla mafia 30 anni fa, guarda Palermo senza alcun rancore. “Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni Falcone. Sono pas ...”Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni Falcone. Sono passati 30 anni e ormai ci siamo rassegnati all’idea che noi familiari di tutte le vittime delle stragi non avremo mai una verità g ...