Fiamme Gialle, Filippo Tortu e Alessia Trost nella mostra Pop Art Sport (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Oggi, presso il Salone d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Roma, con il Patrocinio di: CONI, Sport e Salute, CIP, FIDAL, FIH, ANSMes, Sport City e Art Media Sport, è stata presentata ‘Pop 10 Art Sport’, una rassegna di dipinti realizzati dall’artista Salvo Ardizzone per omaggiare lo Sport italiano, attraverso la rappresentazione delle campionesse e dei campioni che lo hanno onorato con le loro indimenticabili imprese. La mostra pittorica, che include i ritratti degli atleti gialloverdi Filippo Tortu e Alessia Trost, insieme ad altre icone dello Sport quali Marcell Jacobs, Matteo Berrettini, Sara Simeoni e Bebe Vio, proseguirà fino al 22 maggio. Filippo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Oggi, presso il Salone d’Onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Roma, con il Patrocinio di: CONI,e Salute, CIP, FIDAL, FIH, ANSMes,City e Art Media, è stata presentata ‘Pop 10 Art’, una rassegna di dipinti realizzati dall’artista Salvo Ardizzone per omaggiare loitaliano, attraverso la rappresentazione delle campionesse e dei campioni che lo hanno onorato con le loro indimenticabili imprese. Lapittorica, che include i ritratti degli atleti gialloverdi, insieme ad altre icone delloquali Marcell Jacobs, Matteo Berrettini, Sara Simeoni e Bebe Vio, proseguirà fino al 22 maggio....

Advertising

Tonyfab173 : RT @maiocchirosanna: @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Giorgina dai, smettila di fare la ZITELLA. SII SERIA E PARLA DI COSE INTERESSANTI, PER… - maiocchirosanna : @DSantanche Danielona, rispondi prima a me...i 400.000 € che hai FREGATO AL FISCO per l'acquisto del tuo YACHT...c… - maiocchirosanna : @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Giorgina dai, smettila di fare la ZITELLA. SII SERIA E PARLA DI COSE INTERESSANTI,… - Etrurianews : 64 le unità abitative convolte per un valore di 16 milioni di euro TERRACINA - I militari della Sezione operativa n… - ParliamoDiNews : Abusivismo edilizio: sequestrate dalle Fiamme Gialle 2 palazzine per un`area di 5.000 metri quadri #Isoladeifamosi… -