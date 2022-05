Feyenoord, Slot: “Sono contento di aver incontrato la Roma, un club glorioso” (Di giovedì 19 maggio 2022) Feyenoord Slot Roma – Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, parlando della Roma. “Sono contento di aver incontrato la Roma come avversario. Non perché il Feyenoord sia più forte, perché ovviamente non è così. Ma perché la Roma è un vero club. Negli anni ’80 sotto lo svedese Nils Liedholm, avevano una squadra meravigliosa. Ho cercato di seguire da vicino giocatori come Bruno Conti, Paulo Falcao, Toninho Cerezo, Francesco Graziani e Dario Bonetti. Soprattutto Agostino Di Bartolomei, che in seguito purtroppo pose fine alla sua vita. Giocatori meravigliosi che giocano in un caos ben organizzato. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022)– Arne, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, parlando della. “dilacome avversario. Non perché ilsia più forte, perché ovviamente non è così. Ma perché laè un vero. Negli anni ’80 sotto lo svedese Nils Liedholm, avevano una squadra meravigliosa. Ho cercato di seguire da vicino giocatori come Bruno Conti, Paulo Falcao, Toninho Cerezo, Francesco Graziani e Dario Bonetti. Soprattutto Agostino Di Bartolomei, che in seguito purtroppo pose fine alla sua vita. Giocatori meravigliosi che giocano in un caos ben organizzato. ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Feyenoord, Kokcu: 'Totti? Lavorare con una leggenda come lui è bello' #SkySport #Feyenoord #Kokcu #UECL - Fantacalcio : Feyenoord, Slot: 'Noi fermi per una settimana e mezzo, Roma aiutata dalla Serie A' - TonyMwawasi : RT @SkySport: Feyenoord, Kokcu: 'Totti? Lavorare con una leggenda come lui è bello' #SkySport #Feyenoord #Kokcu #UECL - SkySport : Feyenoord, Kokcu: 'Totti? Lavorare con una leggenda come lui è bello' #SkySport #Feyenoord #Kokcu #UECL - sportli26181512 : Feyenoord, Kokcu: 'Totti? Lavorare con una leggenda come lui è bello': Nel ritiro in Algarve (Portogallo), alcuni p… -