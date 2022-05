Festival di Cannes 2022, Luca Marinelli e Alessandro Borghi di nuovo insieme per Le otto montagne (Di giovedì 19 maggio 2022) La sacralità della montagna, che tutto vede, sente e conosce da sempre e per sempre. In pochi ne penetrano i segreti, ma chi ne è “illuminato” ha il destino segnato e soprattutto l’ego “dimensionato”. Paolo Cognetti è tra questi, scrittore sopraffino che a un certo punto della vita ha scelto la via montana e ne ha estratto un romanzo folgorante, Le otto montagne (Einaudi), vincitore dello Strega nel 2017. Oggi il testo è diventato un film omonimo, concorrente al 75° Festival di Cannes, per la regia della coppia belga Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonista il duo reso popolare da Non essere cattivo del compianto Caligari, Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tornati a recitare insieme dopo sette anni. “Claudio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) La sacralità della montagna, che tutto vede, sente e conosce da sempre e per sempre. In pochi ne penetrano i segreti, ma chi ne è “illuminato” ha il destino segnato e soprattutto l’ego “dimensionato”. Paolo Cognetti è tra questi, scrittore sopraffino che a un certo punto della vita ha scelto la via montana e ne ha estratto un romanzo folgorante, Le(Einaudi), vincitore dello Strega nel 2017. Oggi il testo è diventato un film omonimo, concorrente al 75°di, per la regia della coppia belga Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonista il duo reso popolare da Non essere cattivo del compianto Caligari,, tornati a recitaredopo sette anni. “Claudio ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - Festival_Cannes : ?? 1 film, 1 #Photocall : ESTERNO NOTTE by Marco BELLOCCHIO #Cannes2022 #CannesPemiere - Corriere : L’influencer russa che distruggeva le borse francesi ora non disdegna il red carpet di Cannes - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Cannes, tra politica e Tom Cruise il festival decolla Marinelli-Borghi in gara Le… - FuddausS : RT @MinistroEconom1: Zelensky in un video ha ringraziato commosso i miliziani dell'Azov per ciò che hanno patito. Poi ha dovuto chiudere pe… -