Ferrovie | piano industriale per 40 mila assunzioni

Oltre 190 miliardi di investimenti in Italia nel periodo 2022-2031. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, ha presentato il nuovo piano industriale 2022-2031 del Gruppo, che prevede un investimento di oltre 190 miliardi, circa 40 mila assunzioni, una profonda ridefinizione della governance e una nuova struttura organizzativa. La nuova organizzazione oltre a rafforzare le sinergie di tutte le aziende che operano nel Gruppo e ad aumentare la loro efficienza anche in ottica di pianificazione e progettazione, mira a ridefinire la governance e rivedere la struttura organizzativa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano. Il polo Infrastrutture dovrà garantire l'esecuzione degli investimenti, massimizzare le ...

