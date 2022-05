Fedro | “Io e Luca Argentero eravamo fratelli dentro e fuori il GF Si è rivelato un opportunista”

Advertising

LucailCasa : “Luca Argentero? Un opportunista. Per è stato una grandissima delusione. Eravamo “fratelli”, poi…”: le parole duris… - FQMagazineit : “Luca Argentero? Un opportunista. Per è stato una grandissima delusione. Eravamo “fratelli”, poi…”: le parole duris… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fedro: «Con Luca Argentero eravamo fratelli. Si è rivelato un opportunista. Fuori dal Grande Fratello per mia zia» https://t.… - 361_magazine : Fedro Francioni parla della sua esperienza al Grande Fratello fatta nel 2000 ma anche dell'amicizia naufragata con… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Fedro: «Con Luca Argentero eravamo fratelli. Si è rivelato un opportunista. Fuori dal Grande Fratello per mia zia» https://t.… -

Per lui è un ricordo abbastanza doloroso: Cosa è successo traArgentero dopo il Grande Fratello L'amicizia pare sia andata avanti per un po', poi la rottura: 'Abbiamo litigato e non ci ...Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità e per il suo rapporto controverso con l'ex migliore amico,Argentero . Chi èFrancioni: la ...Nella Casa era nata una bella amicizia fra i due, che è proseguita anche dopo ma non per molto: Francioni spiega cos'è successo ...Luca Argentero. Classe 1969 e originario di Roma (anche se non è dato sapere con esattezza quando sia nato) Fedro Francioni è uno speaker radiofonico (per Radio Piterpan, dove conduce il programma ...