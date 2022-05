Federico Fashion Style | retroscena | “Potrebbero aprirsi nuove porte televisive”

(Di giovedì 19 maggio 2022)Lauri in artepotrebbe intraprendere una nuova esperienza televisiva.in un famoso reality show? Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, il noto parrucchiere potrebbe prendere parte ad un famoso reality show. Da quanto si apprende,sarebbe sempre più lontano da Discovery. Tuttavia, il diretto interessato potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge: “Per lui”. Il noto parrucchiere non hai mai nascosto di essere propenso ad entrare nella ...

Style sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 Nulla di ufficiale è emerso ma stando alle ultime circolazione sembra cheLauri, il vero nome del ...Uscita dalla casa, Soleil ha poi avuto l'opportunità di vivere l'esperienza di giudice de La Pupa e il Secchione Show al fianco di Antonella Elia eStyle. Insomma, la sua carriera televisiva per il momento sembra procedere, ma fra i vari impegni la bella italo americana ha avuto modo di ritagliarsi anche un piccolo spazio per una ... Federico Fashion Style lascia la tv/ In pausa, ma in arrivo importanti novità